Segundo robo a cuentahabiente en Morelia, Michoacán; despojan a un hombre de 300 mil pesos en pleno Centro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 16:56:45

Morelia, Michoacán, 6 de octubre del 2025.- En lo que representa en segundo asalto a cuentahabiente registrado este lunes en esta ciudad de Morelia, un hombre fue despojado de 300 mil pesos en las inmediaciones de la avenida Lázaro Cárdenas en el Centro; este sería el segundo hecho similar registrado este lunes en esta ciudad, anteriormente una mujer fue despojada de más de medio millón de pesos en Altozano.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Sánchez de Tagle, a espaldas del colegio Plancarte, habían asaltado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes se entrevistaron con la víctima el cual les indicó que acababa de retirar dinero de un banco cercano cuando sujetos armados a bordo de una moto lo interceptaron.

Fue pistola en mano que los delincuentes exigieron la entrega del dinero a lo cual el hombre accedió, después los ladrones se dieron a la fuga.

Es de mencionar que hasta el momento no se ha reportado detención alguna.