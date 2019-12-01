Segundo robo a cuentahabiente en Morelia, Michoacán; despojan a un hombre de 300 mil pesos en pleno Centro

Segundo robo a cuentahabiente en Morelia, Michoacán; despojan a un hombre de 300 mil pesos en pleno Centro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 16:56:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 6 de octubre del 2025.- En lo que representa en segundo asalto a cuentahabiente registrado este lunes en esta ciudad de Morelia, un hombre fue despojado de 300 mil pesos en las inmediaciones de la avenida Lázaro Cárdenas en el Centro; este sería el segundo hecho similar registrado este lunes en esta ciudad, anteriormente una mujer fue despojada de más de medio millón de pesos en Altozano.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Sánchez de Tagle, a espaldas del colegio Plancarte, habían asaltado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes se entrevistaron con la víctima el cual les indicó que acababa de retirar dinero de un banco cercano cuando sujetos armados a bordo de una moto lo interceptaron.

Fue pistola en mano que los delincuentes exigieron la entrega del dinero a lo cual el hombre accedió, después los ladrones se dieron a la fuga.

Es de mencionar que hasta el momento no se ha reportado detención alguna.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asesinan en Guerrero al sacerdote Bertoldo Pantaleón: estaba reportado como desaparecido
Quitan la vida a Jessica Luna, excandidata del PT a la alcaldía de Yanga, Veracruz
Disparos causan temor entre vecinos de la colonia San Juan Bosco en Irapuato, Guanajuato; un hombre fue privado de la vida
Ultiman a un individuo en la colonia 22 de Octubre en Apatzingán, Michoacán 
Más información de la categoria
Asesinan en Guerrero al sacerdote Bertoldo Pantaleón: estaba reportado como desaparecido
FGR investiga a Policía de Villamar por posesión de fusil ilegal; el municipio está entre los focos rojos por fosas clandestinas en Michoacán 
Segundo robo a cuentahabiente en Morelia, Michoacán; despojan a un hombre de 300 mil pesos en pleno Centro
Quiroga se llenará de alegría y música con el Tuna Fest Internacional 2025: Sectur
Comentarios