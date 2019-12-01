Disparos causan temor entre vecinos de la colonia San Juan Bosco en Irapuato, Guanajuato; un hombre fue privado de la vida

Disparos causan temor entre vecinos de la colonia San Juan Bosco en Irapuato, Guanajuato; un hombre fue privado de la vida
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 17:47:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Irapuato, Guanajuato, a 6 de octubre de 2025.- Momentos de pánico y temor vivieron vecinos de la colonia San Juan Bosco, luego de escuchar múltiples disparos la tarde de este lunes, en un hecho que dejó como saldo una persona ejecutada a espaldas de la colonia Las Américas.

El ataque fue reportado al sistema de emergencias 911, cuando habitantes de la zona alertaron sobre una persona herida en la intersección de las calles Puerto Rico y San Francisco de Asís.

De inmediato, unidades de Policía Municipal y Guardia Nacional se movilizaron al sitio, donde encontraron a un hombre tendido sobre la vía pública con visibles heridas producidas por arma de fuego. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada para permitir las labores periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos agentes iniciaron el levantamiento de indicios y la recopilación de testimonios que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicarán los estudios correspondientes para determinar la causa exacta del fallecimiento y confirmar su identidad, la cual permanece desconocida.

Las autoridades continúan con las investigaciones ministeriales para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables de este nuevo hecho violento que volvió a sembrar temor e indignación entre los habitantes de Irapuato.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asesinan en Guerrero al sacerdote Bertoldo Pantaleón: estaba reportado como desaparecido
Quitan la vida a Jessica Luna, excandidata del PT a la alcaldía de Yanga, Veracruz
Disparos causan temor entre vecinos de la colonia San Juan Bosco en Irapuato, Guanajuato; un hombre fue privado de la vida
Ultiman a un individuo en la colonia 22 de Octubre en Apatzingán, Michoacán 
Más información de la categoria
Asesinan en Guerrero al sacerdote Bertoldo Pantaleón: estaba reportado como desaparecido
FGR investiga a Policía de Villamar por posesión de fusil ilegal; el municipio está entre los focos rojos por fosas clandestinas en Michoacán 
Segundo robo a cuentahabiente en Morelia, Michoacán; despojan a un hombre de 300 mil pesos en pleno Centro
Quiroga se llenará de alegría y música con el Tuna Fest Internacional 2025: Sectur
Comentarios