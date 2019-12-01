Rescatan a dos caninos en condiciones críticas por presunto maltrato animal en la colonia Independencia, Morelia

Rescatan a dos caninos en condiciones críticas por presunto maltrato animal en la colonia Independencia, Morelia
17 de Enero de 2026
Morelia, Michoacán, 17 de enero de 2026.— Dos ejemplares caninos de talla pequeña fueron rescatados por autoridades estatales tras ser localizados en condiciones severas de abandono y desnutrición en un inmueble ubicado en la colonia Independencia, en la ciudad de Morelia.

La intervención se derivó de una denuncia penal por maltrato animal, lo que dio pie a trabajos de investigación encabezados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad Especializada en Maltrato Animal. Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de cateo correspondiente.

Durante la diligencia judicial, los agentes localizaron a los animales en un entorno que comprometía seriamente su bienestar, procediendo a su aseguramiento conforme a los protocolos y la normatividad vigente en materia de protección animal.

Los ejemplares quedaron bajo resguardo para recibir atención veterinaria y valoración especializada, mientras que el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales que correspondan.

Autoridades estatales reiteraron que el maltrato animal constituye un delito, e hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de crueldad, al señalar que la participación social es fundamental para prevenir y sancionar este tipo de conductas.

