Rescatan a dos caninos en condiciones críticas por presunto maltrato animal en la colonia Independencia, Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 19:53:55

Morelia, Michoacán, 17 de enero de 2026.— Dos ejemplares caninos de talla pequeña fueron rescatados por autoridades estatales tras ser localizados en condiciones severas de abandono y desnutrición en un inmueble ubicado en la colonia Independencia, en la ciudad de Morelia.

La intervención se derivó de una denuncia penal por maltrato animal, lo que dio pie a trabajos de investigación encabezados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad Especializada en Maltrato Animal. Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de cateo correspondiente.

Durante la diligencia judicial, los agentes localizaron a los animales en un entorno que comprometía seriamente su bienestar, procediendo a su aseguramiento conforme a los protocolos y la normatividad vigente en materia de protección animal.

Los ejemplares quedaron bajo resguardo para recibir atención veterinaria y valoración especializada, mientras que el Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales que correspondan.

Autoridades estatales reiteraron que el maltrato animal constituye un delito, e hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de crueldad, al señalar que la participación social es fundamental para prevenir y sancionar este tipo de conductas.