Segundo anillo periférico de Morelia, una supercarretera con altos estándares y visión de futuro: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 19:28:09

Morelia, Michoacán, 17 de enero de 2026.- El segundo anillo periférico de Morelia será una supercarretera con altos estándares y visión de futuro que conectará de manera rápida y segura a miles de habitantes de los municipios de Morelia, Tarímbaro, Charo, Álvaro Obregón y Zinapécuaro, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Acompañado por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, el mandatario recorrió estos segmentos de 17.9 y 12.2 kilómetros, respectivamente, donde se invierten más de mil 250 millones de pesos estatales entre ambos, mismos que registran avances del 40 y 60 por ciento.

Ramírez Bedolla destacó que esta megaobra será de categoría A2 y contará con dos carriles anchos y acotamientos amplios, además de que estará lista la liberación de derecho de vía en caso de que los gobiernos futuros deseen ampliarla, conforme a las necesidades y crecimiento poblacional de la ciudad.

El mandatario señaló la necesidad de atender la zona conurbada de Morelia con infraestructura vial de alta capacidad que descongestione las salidas, reduzca el tráfico interno, ofrezca movilidad metropolitana fluida y prepare la ciudad para su expansión urbana.

Zarazúa Sánchez informó que actualmente se construye también el primer segmento del segundo anillo periférico de Morelia, para conectar las salidas Pátzcuaro y Quiroga. Entre los tres quedará una carretera de 50 kilómetros, libre de peaje.