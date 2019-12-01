UMSNH: Actores externos buscan desestabilizar la primera elección rectoral democrática, advierte Yarabí Ávila

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 14:34:38

Morelia, Michoacán, a 17 de enero de 2026.- A un año del relevo en la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la rectora, Yarabí Ávila González, advirtió que actores externos a la máxima casa de estudios ya pretenden generar "ruido" con la intención de desacreditar a la administración actual y desestabilizar el proceso de elección.

"Yo creo que sí, ya hay muchas personas que intentan desestabilizar para que este proceso no salga de manera correcta, porque el que no salga bien este proceso hablaría mal de la universidad y la administración", apuntó Ávila González, señalando que su labor es asegurar que la transición se realice en paz, orden y con blindaje .

Ávila González recordó casos recientes en otras instituciones educativas como ejemplo de interferencia, mencionando que la Universidad de Campeche se vio sometida a intereses externos e injusticias contra su rector, "lo hemos visto en otros espacios".

A pesar de anticipar comentarios negativos, la rectora aseguró que la administración se mantiene firme y preparada, enfocada en su labor.

Recordó que el próximo proceso será la primera ocasión en que alumnos, profesores y administrativos votarán para elegir a la persona que dirigirá la institución por los próximos cuatro años.

"Invitar a todas las personas que no pertenecen a la comunidad a respetar la opinión que de manera interna se emita... se cuidará que los aspirantes cumplan con los requisitos que marca la normativa que marca la ley y en próximos meses aprobaremos el reglamento que nos permita operar este proceso de elección", detalló.

La Rectora reiteró que su gestión concluirá el 7 de enero de 2027 y que se ha mantenido enfocada en sus actividades académicas, sin participar en actos proselitistas.