Rescatan a 49 animales maltratados en refugio de Veracruz

Medellín de Bravo, Veracruz, a 21 de septiembre del 2025. - En el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, 38 perros y 11 gatos fueron rescatados del refugio “La Roca” tras confirmarse que vivían en condiciones de maltrato; la intervención se realizó a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre la situación de los animales.

El operativo fue llevado a cabo por la asociación civil "Huellas y Esperanza de Amor", además de autoridades municipales y voluntarios, quienes liberaron a 38 perros y 11 gatos que presentaban signos de desnutrición extrema y enfermedades graves como moquillo y parvovirus.

Los animales ya reciben atención de médicos veterinarios en el refugio de la asociación civil que encabezó la denuncia. Una vez recuperados, serán puestos en programas de adopción con la intención de que encuentren un hogar responsable.

El alcalde de Medellín de Bravo, Marcos Isleño, confirmó que el terreno donde operaba “La Roca” es propiedad del gobierno municipal. Informó que se mantendrá como un espacio destinado al cuidado animal, aunque será entregado a una organización responsable que garantice que no se repetirán hechos similares de maltrato.