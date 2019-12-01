Rescatan 12 loros y dos perros durante cateo por posible maltrato animal en Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 10:13:44

Los Reyes, Michoacán, 11 de octubre de 2026.— La Fiscalía General del Estado (FGE) rescató 12 aves identificadas preliminarmente como loros o pericos durante un cateo en un inmueble de la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Los Reyes.

De acuerdo con la Fiscalía, las aves fueron encontradas en cinco jaulas metálicas, dentro de un espacio reducido, entre ropa mojada y en condiciones insalubres.

Durante la diligencia también fueron localizados dos perros en la azotea, quienes fueron entregados voluntariamente para que se les practiquen valoraciones periciales.

La FGE continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades por el presunto maltrato animal.