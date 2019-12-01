Búsqueda de desaparecidos en Sonora lleva a aseguramiento de garaje de lujo en exclusivo complejo; incautan Jeep blindada y 17 vehículos robados en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 22:56:34

*Camionetas de alta gama, automóviles de lujo y hasta una unidad blindada con droga fueron localizados en un estacionamiento subterráneo de Puerto Peñasco. El impresionante hallazgo desata interrogantes sobre una posible red internacional de tráfico de vehículos robados.

Puerto Peñasco, Son., a 10 de octubre de 2026.— Lo que parecía ser un tranquilo complejo de apartamentos turísticos terminó convertido en el escenario de un sorprendente operativo de las autoridades sonorenses, luego de que fueran descubiertos 18 vehículos, de los cuales 17 contaban con reporte de robo en Estados Unidos.

El aseguramiento, realizado el 9 de octubre de 2026, dejó al descubierto una colección de automóviles y camionetas de alta gama que permanecían en el sótano de un exclusivo inmueble de Puerto Peñasco, uno de los destinos turísticos más conocidos de Sonora.

De California, Arizona y Nevada hasta Sonora… El misterioso recorrido de los vehículos

Entre las unidades aseguradas figuraban vehículos de marcas reconocidas como Cadillac, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover, Toyota, Ford y Chevrolet.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, 17 unidades tenían reportes de robo registrados entre 2021 y 2025 en distintos puntos de Estados Unidos, principalmente en California, Arizona y Nevada.

El descubrimiento abre una pregunta inquietante: ¿cómo llegaron tantos vehículos robados a un mismo estacionamiento en territorio mexicano?

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente quién introdujo las unidades al país ni cómo terminaron concentradas en ese lugar.

¡Hasta una camioneta blindada con droga! El hallazgo que encendió las alarmas

Pero la sorpresa no terminó con los automóviles robados.

Entre los vehículos asegurados también se encontraba una camioneta Jeep Grand Cherokee blindada, modelo 2012, que no contaba con reporte de robo, pero en cuyo interior fue localizada droga.

Este descubrimiento añadió un nuevo elemento a las investigaciones y aumentó las interrogantes sobre las actividades que pudieron desarrollarse alrededor del inmueble.

¡Todo comenzó con una desaparición! La investigación que destapó el hallazgo

Lo más sorprendente es que las autoridades no llegaron al lugar buscando una colección de automóviles robados.

Las diligencias surgieron a partir de una investigación relacionada con la desaparición de dos personas, quienes posteriormente fueron localizadas con vida.

Una de ellas se desempeñaba como jefe de mantenimiento del complejo turístico, circunstancia que llevó a los investigadores hasta el inmueble.

Asimismo, las autoridades investigan si existe alguna conexión con un ataque armado ocurrido el 4 de octubre en Puerto Peñasco, donde dos hombres de 27 años perdieron la vida.

Hasta ahora, no se ha confirmado una relación directa entre los vehículos asegurados y esos homicidios.

¿Quién estaba detrás de esta colección millonaria?

El caso ha puesto sobre la mesa una serie de preguntas que siguen sin respuesta.

¿Quién tenía el control de los vehículos? ¿Cuánto tiempo permanecieron ocultos en el estacionamiento? ¿Existía alguna operación dedicada a recibir o comercializar automóviles robados procedentes de Estados Unidos?

Aunque el número de unidades y su procedencia despiertan sospechas sobre una posible red de tráfico de vehículos, las autoridades todavía deben establecer responsabilidades y determinar si existe una organización involucrada.

Sonora bajo la lupa: Un hallazgo que podría revelar mucho más

El aseguramiento de los 18 vehículos representa una nueva línea de investigación para las autoridades mexicanas y plantea interrogantes sobre el destino de automóviles robados al otro lado de la frontera.

Mientras continúan las indagatorias, el estacionamiento de aquel exclusivo complejo turístico se ha convertido en el centro de un caso que reúne lujo, vehículos robados, droga y posibles conexiones con otros hechos delictivos.

La gran incógnita permanece: ¿se trataba únicamente de un escondite de vehículos robados o del punto de operación de una estructura mucho más grande?

Por ahora, será la investigación oficial la que determine qué había realmente detrás de este sorprendente hallazgo en Puerto Peñasco.