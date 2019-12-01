Doble homicidio en negocio de micheladas en Morelia; un joven queda grave

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 10:04:22

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.— Dos hombres murieron y uno más resultó gravemente lesionado tras un ataque armado en un negocio de micheladas ubicado en la colonia Solidaridad, al norte de Morelia.

La agresión ocurrió durante la madrugada de este domingo, en la esquina de las calles Tratado de Libre Comercio y Nicolás Bravo, donde sujetos armados dispararon contra las víctimas y huyeron.

Policías y paramédicos acudieron al lugar, donde confirmaron la muerte de Francisco, de 30 años, y Erick, de 40. El tercer afectado, de aproximadamente 22 años, fue trasladado a un hospital.

En el establecimiento fueron localizados al menos 17 casquillos percutidos. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables.