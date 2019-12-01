Ataque armado en Morelia deja dos hombres muertos y uno herido en Ilustres Novohispanos

Ataque armado en Morelia deja dos hombres muertos y uno herido en Ilustres Novohispanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 10:54:38
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Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.— Dos hombres murieron y uno más resultó lesionado tras un ataque armado dentro de una vivienda de la colonia Ilustres Novohispanos, en Morelia.

La agresión ocurrió la mañana de este domingo en un domicilio de la calle Bartolomé Frías de Albornoz, donde vecinos reportaron detonaciones y solicitaron apoyo de las autoridades.

Policías y paramédicos acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de dos víctimas, mientras que el tercer hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En el inmueble fueron localizados varios casquillos percutidos. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense para su identificación.

Hasta el momento, se desconoce el móvil de la agresión. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

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