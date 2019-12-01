Monitorean ríos y presas en cuatro municipios de Michoacán ante lluvias por el huracán Simón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 08:19:52

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.- Autoridades mantienen recorridos de vigilancia en los municipios de La Huacana, Tepalcatepec, Coalcomán y Apatzingán ante las lluvias asociadas al huracán Simón, con el objetivo de detectar posibles incrementos en los niveles de ríos, arroyos y cuerpos de agua.

Las acciones se realizan en coordinación con autoridades municipales y elementos de la Guardia Civil, con revisiones en puentes, desagües pluviales y zonas consideradas de riesgo.

En La Huacana, se reportó un aumento en los niveles del río Huámito y de los arroyos Huámito, San Pedro Jorullo y El Naranjito. Hasta el momento, no se registran afectaciones a viviendas ni personas.

En Tepalcatepec, las autoridades monitorean los ríos Los Otates, Colomotitán, Plaza Vieja y Barranquillas, cuyos niveles se reportan al 5, 30, 50 y 40 por ciento, respectivamente. En tanto, la presa Los Olivos se encuentra al 95 por ciento de su capacidad.

Para Coalcomán, el río Chiquito registra un nivel del 45 por ciento, mientras que el río Grande se encuentra al 40 por ciento.

En Apatzingán, los puentes de la avenida Constitución presentan un nivel aproximado del 5 por ciento. Asimismo, en Mata de Plátano, Fresa El Rosario, La Cofradía y Del Río no se reportan incrementos relevantes. La presa El Rosario permanece sin cambios y en la colonia Priísta, donde existen antecedentes de inundaciones, la situación se mantiene sin novedades.

Las autoridades continúan con el monitoreo preventivo y llaman a la población a evitar acercarse a ríos y arroyos, así como intentar cruzar corrientes de agua. Ante cualquier emergencia, se encuentra disponible el número 911.