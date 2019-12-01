Monitorean ríos y presas en cuatro municipios de Michoacán ante lluvias por el huracán Simón

Monitorean ríos y presas en cuatro municipios de Michoacán ante lluvias por el huracán Simón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 08:19:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de octubre de 2026.- Autoridades mantienen recorridos de vigilancia en los municipios de La Huacana, Tepalcatepec, Coalcomán y Apatzingán ante las lluvias asociadas al huracán Simón, con el objetivo de detectar posibles incrementos en los niveles de ríos, arroyos y cuerpos de agua.

Las acciones se realizan en coordinación con autoridades municipales y elementos de la Guardia Civil, con revisiones en puentes, desagües pluviales y zonas consideradas de riesgo.

En La Huacana, se reportó un aumento en los niveles del río Huámito y de los arroyos Huámito, San Pedro Jorullo y El Naranjito. Hasta el momento, no se registran afectaciones a viviendas ni personas.

En Tepalcatepec, las autoridades monitorean los ríos Los Otates, Colomotitán, Plaza Vieja y Barranquillas, cuyos niveles se reportan al 5, 30, 50 y 40 por ciento, respectivamente. En tanto, la presa Los Olivos se encuentra al 95 por ciento de su capacidad.

Para Coalcomán, el río Chiquito registra un nivel del 45 por ciento, mientras que el río Grande se encuentra al 40 por ciento.

En Apatzingán, los puentes de la avenida Constitución presentan un nivel aproximado del 5 por ciento. Asimismo, en Mata de Plátano, Fresa El Rosario, La Cofradía y Del Río no se reportan incrementos relevantes. La presa El Rosario permanece sin cambios y en la colonia Priísta, donde existen antecedentes de inundaciones, la situación se mantiene sin novedades.

Las autoridades continúan con el monitoreo preventivo y llaman a la población a evitar acercarse a ríos y arroyos, así como intentar cruzar corrientes de agua. Ante cualquier emergencia, se encuentra disponible el número 911.

Más información de la categoria
Madrugada roja en Morelia, Michoacán: Cuatro hombres asesinados a balazos y uno más herido en dos hechos violentos
Ataque armado en Morelia deja dos hombres muertos y uno herido en Ilustres Novohispanos
Rescatan 12 loros y dos perros durante cateo por posible maltrato animal en Los Reyes, Michoacán
Doble homicidio en negocio de micheladas en Morelia; un joven queda grave
Más información de la categoria
Madrugada roja en Morelia, Michoacán: Cuatro hombres asesinados a balazos y uno más herido en dos hechos violentos
Rescatan 12 loros y dos perros durante cateo por posible maltrato animal en Los Reyes, Michoacán
Veracruz: ataque armado en la refinería de Minatitlán deja un trabajador muerto y otro gravemente herido
Monitorean ríos y presas en cuatro municipios de Michoacán ante lluvias por el huracán Simón