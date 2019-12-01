Suspenden vuelos en Puerto Vallarta y Manzanillo por huracán Simon

Suspenden vuelos en Puerto Vallarta y Manzanillo por huracán Simon
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 22:04:18
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Ciudad de México, 10 de octubre de 2026.- Los aeropuertos de Puerto Vallarta, Jalisco, y Manzanillo, Colima, suspendieron sus actividades ante la llegada del huracán Simon, que alcanzó la categoría 4 y se aproxima a las costas del Pacífico mexicano.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que el aeropuerto de Puerto Vallarta cerrará desde las 18:00 horas de este sábado y tiene previsto reabrir a las 08:00 horas del lunes 12 de octubre. Por ello, los vuelos programados para la tarde del sábado y todo el domingo fueron cancelados.

En Manzanillo, la suspensión comenzó a las 18:00 horas de este sábado y se espera que algunas actividades puedan retomarse a partir de las 08:00 horas del domingo, si el clima lo permite. Sin embargo, las aerolíneas cancelaron todos los vuelos comerciales previstos para ese día.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros no acudir a las terminales y mantenerse en lugares seguros, como sus hoteles o los albergues habilitados por las autoridades. La fecha de reapertura dependerá de cómo avance el huracán y de que los aeropuertos estén en condiciones seguras para recibir vuelos.

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