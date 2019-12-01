Rescatan 102 animales hacinados en predio de Tultepec; detienen a mujer por maltrato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 14:11:05

Tultepec, Estado de México, a 10 de febrero 2026.- Autoridades estatales rescataron 102 animales que se encontraban en presuntas malas condiciones dentro de un predio de la colonia San Miguel Otlica, en Tultepec, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJ) catearon el inmueble, como parte de las acciones de “Operación Restitución”.

Cabe señalar que fue una denuncia por presunto despojo la que movilizó a los cuerpos de seguridad hasta el sitio en donde encontraron a los ejemplares diversas especies, entre ellos 90 perros, 10 gatos y dos conejos.

Además, se dio a conocer que en el lugar detuvieron a Teresa “N”, quien fue trasladada ante el Ministerio Público por su probable participación en el delito de maltrato animal.

Igualmente, los animales quedaron bajo resguardo en el Centro de Control Canino del municipio de Tultepec para recibir atención veterinaria.