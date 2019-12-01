Rescata PC Michoacán a hombre que perdió el conocimiento cuando pintaba un aljibe en la colonia Linda Vista de Morelia

Rescata PC Michoacán a hombre que perdió el conocimiento cuando pintaba un aljibe en la colonia Linda Vista de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 17:12:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Personal de Protección Civil del Estado, rescató a un hombre que perdió la conciencia cuando pintaba un aljibe en un domicilio de la colonia Linda Vista.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en un domicilio de la referida colonia, estaba una persona sin sentido.

Al sitio acudieron elementos de PC, quienes rescataron al individuo del aljibe, mismo que recibió atención prehospitalaria.

Una vez que fue estabilizado los socorristas lo trasladaron a un hospital para su valoración y atención médica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer pierde la vida en accidente de motocicleta en el Centro de Morelia, Michoacán 
Muere motociclista tras ser arrollada por una camioneta en la colonia Jesús Romero Flores de Morelia, Michoacán; hay dos heridos 
Fallece octogenario tras ser atropellado en Huiramba, Michoacán 
¡Increíble! Recuperan en Morelia, Michoacán auto Ferrari robado en EU
Más información de la categoria
Nevadas extremas en Estados Unidos dejan más de 700 mil hogares sin luz
Hombre con comportamiento errático realiza detonaciones en la colonia Juárez de Morelia; se encierra en taquería y lo hallan sin vida
Ingresan al "Botox" al Penal de Altiplano tras ser vinculado a proceso; el sembrador de extorsión y crimen en Michoacán está tras las rejas
Coche invade carril contrario y se estrella contra camión de pasajeros en Morelos; hay 4 muertos
Comentarios