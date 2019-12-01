Rescata PC Michoacán a hombre que perdió el conocimiento cuando pintaba un aljibe en la colonia Linda Vista de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 17:12:51

Morelia, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Personal de Protección Civil del Estado, rescató a un hombre que perdió la conciencia cuando pintaba un aljibe en un domicilio de la colonia Linda Vista.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en un domicilio de la referida colonia, estaba una persona sin sentido.

Al sitio acudieron elementos de PC, quienes rescataron al individuo del aljibe, mismo que recibió atención prehospitalaria.

Una vez que fue estabilizado los socorristas lo trasladaron a un hospital para su valoración y atención médica.