Claudia Sheinbaum envía mensaje de Año Nuevo y desea “salud, bienestar y amor” para 2026

Ciudad de México, 31 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió un mensaje de buenos deseos al pueblo mexicano con motivo del inicio del Año Nuevo 2026, en el que expresó su anhelo de que las familias dentro y fuera del país vivan un año lleno de salud, felicidad y unión.

En un video difundido en sus redes sociales, la mandataria mexicana enfatizó sus mejores deseos para la ciudadanía, resaltando el valor de la familia y la importancia de la reflexión al cierre de un ciclo.

"Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo!", expresó.

Así mismo, reiteró su cercanía con la población migrante y con quienes se encuentran lejos de su lugar de origen.

"A las que estamos en México, en nuestro territorio, y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanas y paisanos, o en cualquier otro país. Que la pasen muy cerca de las familias. Son momentos de reflexión".

Durante su mensaje, la presidenta profundizó en sus aspiraciones para el año que comienza: "Siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de buenos deseos para el próximo año. Yo quiero desearles a todas y a todos salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor a sus familias, a el prójimo y a nuestra patria, a México. Todo, todo lo mejor de mi parte".

Finalmente, Sheinbaum Pardo aseguró que continuará trabajando por el país: "Que sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos. Que viva México y que vivan todas y todos ustedes. Feliz año".