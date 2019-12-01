Directora del DIF Tecámac sufre ataque armado en la víspera del Año Nuevo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 18:11:21

Tecámac, Estado de México, 31 de diciembre del 2025.- La directora de Bienestar del DIF Tecámac, Tania Judith Avendaño Servín, fue víctima de un ataque directo a balazos mientras viajaba en un vehículo oficial, informaron autoridades locales, en la víspera del Año Nuevo en México.

De acuerdo con los primeros reportes, la funcionaria recibió un impacto de arma de fuego en el brazo, por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital para su atención médica. Su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación con el fin de esclarecer el ataque y determinar la identidad de los responsables.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles del móvil o posibles líneas de investigación. Las autoridades municipales mantienen coordinación con la fiscalía para el seguimiento del caso.