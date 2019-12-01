Fallece adolescente tras ser baleado a la altura de la tienda "Super Abasto" en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 22:56:33

Zamora, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- Un adolescente perdió la vida cuando recibía atención médica en un nosocomio tras ser atacado a balazos por fuera del Fraccionamiento Hacienda Los Ángeles, un adulto mayor ajeno a los hechos fue alcanzo por una bala pérdida, según se informó.

Fue aproximadamente a las 18:10 horas de este miércoles, cuando reportaron detonaciones de arma de fuego en la Avenida 20 de Noviembre a la altura de la tienda "Super Abasto" del citado Asentamiento Humano.

Policías Municipales y Guardias Civiles se movilizaron al lugar donde sobre la banqueta encontraron a un jovencito herido, por lo que solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y auxiliaron al joven Paul Jaret E., A., de 15 años de edad, el cual fue canalizado al hospital San José, donde minutos después perdió la vida debido a las lesiones que sufrió en la cabeza.

Así mismo se conoció que a otro nosocomio llego herido el señor Juan R., H., de 72 años de edad, quien fue alcanzado por una bala pérdida, reportándose como fuera de peligro.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar de la agresión para recabar indicios para iniciar la carpeta de investigación, después fueron al hospital para realizar el levantamiento del cadáver.