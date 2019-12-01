Investigan a alumno por incitar presuntamente a la violencia en contra de docentes de secundaria en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 22:49:05
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- Un video comenzó a circulara través de redes sociales, en donde un estudiante de la Secundaria Técnica No. 12, del turno matutino, aparentemente emite comentarios de violencia en contra de algunos docentes del plantel educativo.

“Pónganse de acuerdo chicos, porque vamos a matar a la maestra de historia y a la maestra de contabilidad y a todos los maestros ya  todas las escuelas, vamos a acabar con eso, vamos a hacer un desfile para decir que ya no queremos esas maestra”.

Ante este hecho, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y educativas ya se encuentran realizando una investigación, debido a la preocupación que ha generado a la comunidad escolar y padres de familia.

Asimismo, la Secretaría de Educación, en coordinación con autoridades locales y padres de familia, han pedido a la población de que se abstengan de compartir el video, para no vulnerar los derechos de los menores ni contribuir a la desinformación, en lo que se realizan las indagaciones pertinentes.

