Campesino herido al explotarle mina en una huerta de Cotija, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 23:39:50

Cotija, Mich., a 5 de noviembre de 2025.- El horror volvió a sacudir a Michoacán. Un hombre de 53 años, identificado como Alfonso C., resultó gravemente herido tras la explosión de un artefacto sembrado en la tierra, mientras realizaba labores agrícolas en una huerta del área conocida como Plan del Cerro.

Según los primeros reportes, Alfonso realizaba su jornada cotidiana cuando, sin imaginarlo, activó el artefacto oculto entre la maleza, provocando una violenta detonación que lo lanzó varios metros.

Testigos narran que el estruendo se escuchó a gran distancia, y que familiares y vecinos corrieron desesperados para auxiliarlo.

Con heridas severas en distintas partes del cuerpo, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital del IMSS-Bienestar en Los Reyes, donde su estado de salud fue reportado como grave.

La noticia ha causado consternación y miedo entre los habitantes, quienes denuncian que este tipo de artefactos están convirtiendo las zonas rurales en campos minados.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán ya han abierto una carpeta de investigación y desplazaron un equipo especializado al sitio de la explosión para recolectar evidencias.

Se presume que la mina fue colocada por grupos criminales que operan en la región y han sido señalados por el uso de minas artesanales para intimidar a sus rivales y frenar el acceso a ciertas zonas.

Mientras tanto, los pobladores de Cotija exigen mayor presencia de las fuerzas de seguridad y advierten que el campo michoacano se está volviendo una trampa mortal.