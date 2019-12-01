Reportan varios estudiantes lesionados tras choque en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa

Reynosa, Tamaulipas, a 19 de septiembre de 2025.- El día de hoy, en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa, a la altura del poblado Argüelles, se registró un accidente vial en el que un tráiler de carga pesada y un vehículo de transporte escolar perteneciente al CBTIS 220, chocaron, dejando a distintos estudiantes lesionados.

Ante el accidente, elementos de la Policía Estatal, así como de la Cruz Roja y Protección Civil, arribaron al sitio, esto para brindarles la atención médica pertinente a los lesionados, así como ayudar al flujo vehicular en la zona.

Hasta el momento las autoridades no ha emitió la cifra oficial de los lesionados, tan solo han comentado, que las personas lesionadas (en su mayoría estudiantes), fueron atendidos en el lugar, al igual que las personas que sufrieron una crisis nerviosa.

Esto causo pánico entre los testigos del evento, ya que a través de redes sociales circuló un video en el que se observaba a un estudiante menor de edad, prensado entre los asientos del camión, mostrándose aún consciente y al parecer, sin ninguna lesión mortal