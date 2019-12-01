Reportan varios estudiantes lesionados tras choque en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa

Reportan varios estudiantes lesionados tras choque en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 16:42:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Reynosa, Tamaulipas, a 19 de septiembre de 2025.- El día de hoy, en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa, a la altura del poblado Argüelles, se registró un accidente vial en el que un tráiler de carga pesada y un vehículo de transporte escolar perteneciente al CBTIS 220, chocaron, dejando a distintos estudiantes lesionados.

Ante el accidente, elementos de la Policía Estatal, así como de la Cruz Roja y Protección Civil, arribaron al sitio, esto para brindarles la atención médica pertinente a los lesionados, así como ayudar al flujo vehicular en la zona.

Hasta el momento las autoridades no ha emitió la cifra oficial de los lesionados, tan solo han comentado, que las personas lesionadas (en su mayoría estudiantes), fueron atendidos en el lugar, al igual que las personas que sufrieron una crisis nerviosa.

Esto causo pánico entre los testigos del evento, ya que a través de redes sociales circuló un video en el que se observaba a un estudiante menor de edad, prensado entre los asientos del camión, mostrándose aún consciente y al parecer, sin ninguna lesión mortal

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento en Irapuato deja un agresor abatido y cuatro detenidos
Desmantelan red clandestina de videovigilancia en colonias de Uruapan, Michoacán
Reportan varios estudiantes lesionados tras choque en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa
Balean a dos en Zamora, Michoacán, uno muere el otro está herido
Más información de la categoria
Desmantelan red clandestina de videovigilancia en colonias de Uruapan, Michoacán
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
EEUU bloqueó peticiones de la DEA de atacar al crimen organizado en México: TWP
De vender químicos al crimen a vigilar a la Marina: Nombran al morenista Carlos Lomelí presidente de Comisión en el Senado
Comentarios