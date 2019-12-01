Reportan privación de la libertad de director de Agua de Malinalco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 07:30:00

Malinalco, Estado de México, a 16 de abril 2026.- Durante la noche del 15 de abril se reportó la presunta privación de la libertad de Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable en el municipio de Malinalco, Estado de México.

Según los primeros reportes, el funcionario municipal habría sido interceptado por un grupo armado cerca de su oficina.

Además, se informó que los presuntos secuestradores obligaron al servidor público a bajar de su camioneta para después subirlo a otro vehículo, en el cual escaparon del lugar.

Por lo anterior, las autoridades iniciaron operativos de búsqueda en las zonas de San Nicolás y el Palmar de Guadalupe.