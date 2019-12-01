Accidente del trolebús elevado, deja 20 personas lesionadas en Chalco, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 09:30:30

Chalco, Estado de México, a 16 de abril de 2026.- Un accidente en el sistema de transporte público encendió las alertas la mañana de este jueves en el oriente del Estado de México, luego de que una unidad del trolebús elevado se estrellara contra la estación Covadonga, en el municipio de Chalco.

El percance ocurrió sobre la avenida Solidaridad y, de acuerdo con reportes de corporaciones policiacas, dejó al menos 20 personas lesionadas, principalmente con golpes y crisis nerviosas.

Tras el impacto, cuerpos de emergencia se movilizaron de inmediato al sitio, donde también se implementó un acordonamiento para facilitar las labores de atención y evitar mayores riesgos.

Paramédicos informaron que dos personas requirieron traslado hospitalario, mientras que otras cinco recibieron atención médica en el lugar.

Hasta ahora, las causas del choque no han sido esclarecidas, aunque de manera extraodicial se habla de que el chofer de la unidad se habría quedado dormido. Por su parte, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STECDMX), responsable de la operación de la línea que corre de Santa Martha a Chalco, no ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.