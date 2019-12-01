FGEQ realiza cateos en San Joaquín; hay dos detenidos, aseguramiento de armas y estupefacientes

Querétaro, Querétaro, a 16 de abril 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, ejecutó diligencias de cateo en el municipio de San Joaquín, derivadas de investigaciones por delitos contra la salud.

Como resultado de estas acciones, se logró la detención de dos personas, así como el aseguramiento de diversas sustancias con características de narcótico, un arma de fuego larga, un arma de fuego corta y equipos de telefonía celular, elementos que serán analizados e integrados a las carpetas de investigación correspondientes.

Las intervenciones fueron encabezadas por la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal (POES), el Ejército Mexicano y la Policía Municipal de San Joaquín, como parte del trabajo coordinado que fortalece la estrategia Sinergia.