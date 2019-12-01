Aprehenden a presunto responsable de feminicidio en Morelia; hechos ocurridos en abril

Aprehenden a presunto responsable de feminicidio en Morelia; hechos ocurridos en abril
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 10:08:10
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Morelia, Michoacán, a 16 de abril 2026.- Leonardo Manuel “N”, quien es señalado de su posible relación en el feminicidio de Daniela M., ocurrido la madrugada del pasado 11 de abril en Morelia, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, encabezada por la Fiscalía Especializada en Feminicidio, con apoyo de la Policía Morelia, la víctima fue privada de la vida a consecuencia de asfixia mecánica por estrangulación manual, lo que permitió establecer líneas sólidas para la identificación del presunto responsable.

La detención de Leonardo Manuel “N” se llevó a cabo en cumplimiento a una orden de aprehensión, misma que fue ejecutada por personal de esta institución, garantizando en todo momento el debido proceso.

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