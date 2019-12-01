Reportan hallazgo de restos óseos en domicilio de Morelia Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 14:18:08

Morelia, Michoacán, a 27 de agosto 2025.- Luego de que se reportara el hallazgo de restos óseos en un domicilio de la colonia Obrera, en la ciudad de Morelia, Michoacán, autoridades de la FGE confirmaron que se tratarán de un perro.

Al respecto se informó que fue este miércoles que autoridades policiacas recibieron el reporte de que en el domicilio marcado con el número 485, de la calle Campesinos de la referida colonia se habían localizado restos óseos.

En una primera instancia acudieron al sitio elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte solicitaron la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en al lugar personal de la FGE quienes tras analizar los restos, confirmaron que se trataba de los huesos de un ejemplar canino.