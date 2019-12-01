Reportan hallazgo de restos óseos en domicilio de Morelia Michoacán

Reportan hallazgo de restos óseos en domicilio de Morelia Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 14:18:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 27 de agosto 2025.- Luego de que se reportara el hallazgo de restos óseos en un domicilio de la colonia Obrera, en la ciudad de Morelia, Michoacán, autoridades de la FGE confirmaron que se tratarán de un perro.

Al respecto se informó que fue este miércoles que autoridades policiacas recibieron el reporte de que en el domicilio marcado con el número 485, de la calle Campesinos de la referida colonia se habían localizado restos óseos.

En una primera instancia acudieron al sitio elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte solicitaron la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en al lugar personal de la FGE quienes tras analizar los restos, confirmaron que se trataba de los huesos de un ejemplar canino.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Apatzingán: Pobladores denuncian retiro de fuerzas de seguridad y temen violencia
Caen tres presuntos miembros de célula criminal en Iztacalco; les aseguran armas y estupefacientes
Michoacán con resultados positivos en combate contra la extorsión: García Harfuch
Reportan hallazgo de restos óseos en domicilio de Morelia Michoacán
Más información de la categoria
Al interior de una vivienda acribillan a 2 hombres en Apaseo El Alto, Guanajuato
México solicitará a EEUU los recursos incautados a Ismael Zambada
Millonario en 4 años: Fortuna de 14 millones de Fernández Noroña en mansión y autos de lujo, podría estar ligada al crimen, a decir del propio senador
Tirador irrumpe en escuela católica y ultima a dos niños en Minnesota, Estados Unidos; hay 14 más heridos
Comentarios