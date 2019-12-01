Pierde la vida trabajador tras caer del techo de una fábrica en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 20:10:52

Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al caer de una altura aproximada de seis metros mientras realizaba labores al interior de la empresa de botanas Anita, ubicada en Ciudad Industrial de Morelia, un trabajador perdió la vida.

Al respecto se informó que fue la tarde de este sábado cuando los servicios de emergencia fueron alertados de que, en la referida empresa, ubicada sobre la calle Norte 12, esquina con Oriente 2, número 260, se encontraba un hombre gravemente lesionado tras caer del techo del establecimiento.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes al arribar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones que sufrió.

Trabajadores del lugar identificaron a la víctima como Ramón B., de 47 años de edad, y señalaron que desconocen qué hacía en la azotea. De los hechos tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).