Conductor pierde la vida tras chocar contra camión de pasajeros en la autopista Siglo XXI

Conductor pierde la vida tras chocar contra camión de pasajeros en la autopista Siglo XXI
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Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 20:23:46
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Arteaga, Michoacán, 11 de julio de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al chocar la camioneta que conducía contra un camión de pasajeros, un hombre perdió la vida en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados sobre un accidente vehicular registrado en el tramo Las Cañas-Lázaro Cárdenas de la referida carretera.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil y paramédicos de Protección Civil, quienes al arribar confirmaron que el conductor de la camioneta ya no contaba con signos vitales.

Con base en lo anterior, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó conocimiento de los hechos e inició las actuaciones correspondientes.

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