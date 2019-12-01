Reportan dos víctimas mortales tras balacera en Navolato

Navolato, Sinaloa a 19 de septiembre de 2025.- Una balacera se registró, en la tortillería del Ejido La Cofradía de la Loma, en Navolato, dejó dos personas muertas, un hombre y una mujer. El incidente ocurrió alrededor de las 20:15 horas del viernes, en el sector de Río Viejo, sobre la avenida principal.

Según las autoridades, las víctimas aún no han sido identificadas. El hombre fue encontrado sin vida en el lugar, mientras que la mujer, inicialmente herida, fue trasladada a un hospital. Sin embargo, poco después de llegar, también perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

El ataque fue reportado al número de emergencias 911, lo que movilizó rápidamente a diversas corporaciones policiacas, quienes aseguraron el área y comenzaron con las investigaciones pertinentes. La escena del crimen fue resguardada mientras se trataba de esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el motivo detrás de la balacera, y las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para dar con los responsables de esta violento suceso.