Reportan dos heridos por balas perdidas en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 10:40:18

Uruapan, Michoacán, a 1 de enero de 2026.- De acuerdo con autoridades locales, al menos dos personas resultaron lesionadas por balas perdidas este día primero de enero.

En primer lugar vecinos de la calle 3 de la colonia La Mora solicitaron apoyo paramédico ya que un hombre resultó herido de bala.

Minutos después se reportó otra persona lesionada en la calle Prolongación Veracruz, de la colonia La Michoacana.

En ambos casos los lesionados fueron llevados a hospitales para su atención médica.

A través de sus redes sociales, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, indicó que durante la madruga recibió algunas llamadas para solicitar ayuda por estos hechos.

"Durante la madrugada recibí algunas llamadas de auxilio de ciudadanos para solicitar apoyo ya que por gente inconsciente recibieron una bala perdida, hasta ahorita no ha sido nada de gravedad, sin embargo si hay algún otro caso en el que pueda apoyar con gusto lo haré, en un momento ire a realizar algúnas visitas para corroborar que esten fuera de peligro", expresó.

"Es lamentable saber que en nuestro municipio exista mucha gente armada y que lo más seguro es que su uso sea para fines de maldad hacia la ciudadanía, sigo haciendo un llamado a los ciudadanos para que nos unamos y caminemos juntos porque solo así podremos vencer", concluyó la alcaldesa.