Detienen a exalcalde de Atoyac por presunto homicidio doloso en Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 12:31:02
Atoyac, Veracruz, 1 de enero del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención de Carlos Alberto Ventura, expresidente municipal de Atoyac, como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado.

De acuerdo con la dependencia, el arresto se llevó a cabo durante la madrugada de este 1 de enero mediante un operativo en el que participaron agentes ministeriales.

La carpeta de investigación señala que el caso está relacionado con hechos ocurridos en abril de 2025.

La Fiscalía indicó que el exalcalde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, donde se definirán las medidas cautelares y continuará el proceso legal.

Se prevé que en los próximos días se realicen las primeras audiencias para esclarecer su presunta participación en el delito.

