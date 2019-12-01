Accidente cobra la vida de motociclista al ser atropellada en la Morelia-Salamanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 09:41:25
Morelia, Michoacán, a 1 de enero de 2026.- Trágico accidente se registró en la autopista Morelia-Salamanca luego de que una motociclista fuera atropellada por varios vehículos y su cuerpo terminara hecho pedazos.

Al respecto se informó que fue durante los primeros minutos de este primero de enero, autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la colonia Francisco Villa, habían atropellado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, quienes al arribar se toparon con la dantesca escena del cuerpo destrozado de una mujer la cual había sido atropellada por varios vehículos.

Hechos anteriores de los que tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para los efectos de ley.

