Rinde protesta Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 11:36:04

Manhattan, Nueva York, a 1 de enero de 2026.- Zohran Mamdani asumió oficialmente como alcalde de la ciudad de Nueva York minutos después de la medianoche, tras rendir protesta en una emblemática estación de metro en desuso ubicada en Manhattan.

El demócrata se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad más grande de Estados Unidos, al jurar el cargo con la mano sobre un Corán durante la ceremonia oficial.

“Este es verdaderamente el honor y el privilegio de toda una vida”, expresó Mamdani en un breve mensaje dirigido a los asistentes.

El acto fue encabezado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cercana aliada política del nuevo alcalde, y se llevó a cabo en la antigua estación City Hall, una de las primeras del sistema de transporte subterráneo, reconocida por su arquitectura y techos abovedados.

En su primer discurso como alcalde, Mamdani señaló que el recinto elegido representa un “testimonio de la importancia del transporte público para la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad”, momento que aprovechó para anunciar a Mike Flynn como nuevo comisionado del Departamento de Transporte.