Sofía Isabela, se convierte en la primer bebé en llegar en el 2026; ocurrió en el Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 10:20:18

Tlalnepantla, Estado de México, a 1 de enero de 2026.- El Estado de México dio la bienvenida al primer nacimiento de 2026 registrado en una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El alumbramiento ocurrió a las 00:01 horas de este 1 de enero en el Hospital de Gineco Obstetricia con Medicina Familiar número 60, ubicado en Tlalnepantla, donde nació una niña que recibió el nombre de Sofía Isabela.

La bebé llegó al mundo mediante cesárea, con un peso de 2.8 kilogramos y una estatura de 50 centímetros. De acuerdo con el modelo de Atención Materna Integral (AMIIMSS), fue colocada en brazos de su madre inmediatamente después del nacimiento, favoreciendo el apego temprano.

La madre, Andrea Guadalupe, de 24 años y originaria de Cuautitlán Izcalli, expresó su agradecimiento al personal médico del IMSS por la atención recibida durante el nacimiento de su primera hija. “Me siento feliz, me siento contenta y es algo que le puedo contar cuando esté grande”, comentó.

La atención del primer nacimiento de 2026 estuvo a cargo de la médica anestesióloga Elizabeth Rosas, la pediatra Paola Marbella Trejo, la ginecóloga Zaira Rebollar Martínez, la coordinadora clínica del turno nocturno, Rosa Elena Cano Nava, así como la enfermera quirúrgica Blanca Luz Cazares y el enfermero circulante Mario Alberto Hernández Reyes.