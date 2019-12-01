Entra en vigor el ajuste al salario mínimo a partir de este 1° de enero

Ciudad de México, a 1 de enero de 2025.- A partir de este día entró en vigor el ajuste al salario mínimo, que contempla un aumento de 13 por ciento en la zona general y de 5 por ciento en la Zona Libre de la Frontera Norte, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Con este cambio, los salarios diarios quedaron en 315.04 pesos para el resto del país y en 440.87 pesos para la franja fronteriza.

En un comunicado, la dependencia detalló que el nuevo salario mínimo equivale a ingresos mensuales de 9 mil 582.47 pesos en la zona general y de 13 mil 409.80 pesos en la región fronteriza, montos que permiten a las y los trabajadores cubrir actualmente dos canastas básicas.

La STPS explicó que este ajuste se inscribe dentro de la política de recuperación salarial implementada desde 2018, la cual, afirmó, “ha elevado el poder adquisitivo del salario mínimo un 154 por ciento”. Además, señaló que el incremento beneficiará a 8.5 millones de personas trabajadoras durante 2026.

“Este incremento representa un paso más hacia el cumplimiento del compromiso número 56 de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de que la recuperación salarial al finalizar el sexenio permita que las personas trabajadoras que perciban un salario mínimo puedan adquirir 2.5 canastas básicas para la cobertura de sus necesidades alimentarias y no alimentarias”, destacó la dependencia.

Asimismo, la STPS recordó que en el denominado “Segundo Piso de la Cuarta Transformación se presentó, en su primer año, un incremento del 12 por ciento, que se suma al 13 por ciento de este año”.

Finalmente, subrayó que, como resultado de esta estrategia, “se ha permitido que 6.6 millones de personas dejaran la pobreza entre 2018 y 2024, gracias a esta política de incrementos”.