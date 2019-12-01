Comando irrumpe desde Jalisco y desata ataque en Tocumbo, Michoacán: Matan a un policía en emboscada en pleno Año Nuevo

Tocumbo, Mich., a 1 de enero de 2026.- La tranquilidad posterior a la Feria de la Paleta 2025 duró apenas unas horas. La noche se rompió a balazos cuando un comando fuertemente armado, a bordo de al menos cuatro camionetas, cruzó desde Jalisco e irrumpió en la entrada a la cabecera municipal para atacar sin miramientos a policías de Tocumbo que realizaban labores de vigilancia por el operativo de Año Nuevo.

El saldo fue devastador: un elemento municipal perdió la vida, otro resultó herido de gravedad y un tercero logró salir ileso en medio del fuego cruzado. La agresión ocurrió en el entronque del boulevard y el libramiento, frente al Hotel Casa Blanca, un punto estratégico que apenas 24 horas antes había recibido a cientos de visitantes y migrantes que regresaron al municipio para las fiestas.

De acuerdo con los primeros reportes, una veintena de hombres armados con rifles de alto poder sorprendió a los uniformados, quienes se encontraban fuera de su unidad oficial. Aunque intentaron repeler la agresión, la desventaja numérica y de armamento fue determinante. La escena se convirtió en un infierno de disparos, gritos y confusión.

Dos policías quedaron gravemente heridos sobre el asfalto, mientras su compañero pedía auxilio. Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital privado en el municipio de Los Reyes. Sin embargo, alrededor de la una de la madrugada se confirmó el fallecimiento de Javier Tenis Ceja, de aproximadamente 45 años de edad, originario de la comunidad de Pamatácuaro. El otro elemento lesionado, Juan Carlos Pedro Ruiz, vecino de La Zarzamora, permanece bajo atención médica recuperándose de las heridas sufridas.

Hasta el nosocomio acudió personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes. El cuerpo del policía caído fue trasladado al Servicio Médico Forense de Uruapan para la necropsia de ley y posteriormente entregado a sus familiares para su sepultura.

Tras el ataque, policías municipales de Tocumbo, con apoyo de corporaciones de Cotija y Tingüindín, desplegaron un operativo de búsqueda. No obstante, los agresores lograron huir aprovechando la oscuridad y la red de caminos rurales, internándose de nuevo hacia el estado de Jalisco sin que se reportaran detenidos.

Por el modo de operar, autoridades no descartan que se trate del mismo grupo armado que semanas atrás perpetró un ataque similar contra policías en el municipio de Cotija, lo que enciende las alertas sobre la vulnerabilidad de la región y la audacia de los grupos criminales que cruzan fronteras estatales para imponer el terror.