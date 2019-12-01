Reportan desaparición de la activista trans María Mendoza; fue vista por última vez en Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 12:47:38

Puebla, Puebla, a 29 de octubre 2025.- El pasado 27 de octubre, la activista transgénero, María Mendoza Lucas desapareció mientras se encontraba en el estado de Puebla, según denunciaron organizaciones y colectivos de Oaxaca.

De acuerdo con la colectiva Acompañamiento Jurídico y Psicológico por la Dignidad Disidente (COJUDIDI), la defensora del territorio y artista participa y acompaña activamente diversas causas sociales en Oaxaca.

Según las organizaciones, en los últimos años se ha pronunciado contra las órdenes de aprehensión de los defensores mazatecos de Eloxochitlan de Flores Magón, ha participado en acciones políticas contra la gentrificación, es danzante y aprendiz de Medicina Tradicional.

“María además de ser defensora es una mujer trans lo que triplica los riesgos de violencia en su contra, por ello no unimos a la exigencia a las autoridades estatales y federales de la localización con vida de la defensora”, mencionó la COJUDIDI.

Por lo anterior, las organizaciones y colectivos exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca FGJE) y al gobierno del estado su búsqueda inmediata y eficaz.

Cabe señalar que en la ficha de búsqueda se indica que la defensora de 31 años desapareció en el estado de Puebla este 27 de octubre, y que la última vez que se le vio vestía una blusa color verde, pantalón de mezclilla color negro, calza tenis negros y porta gorra roja.