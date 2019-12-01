Juan Manuel “N” y Miguel Ángel “N” son sentenciados a 13 años y 9 meses de prisión por homicidio y lesiones 

Guanajuato, Guanajuato, a 29 de octubre de 2025.– La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) informó que un juez dictó sentencia condenatoria de 13 años y nueve meses de prisión contra los hermanos Juan Manuel “N” y Miguel Ángel “N”, al ser hallados culpables de los delitos de homicidio y lesiones cometidos en agravio de dos personas en el municipio de San Francisco del Rincón.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de febrero de 2024, alrededor de las 17:00 horas, cuando la víctima caminaba por las inmediaciones de la colonia Purísima Concepción. En ese momento, fue interceptada por los agresores, quienes se trasladaban en una motocicleta.

Uno de ellos descendió del vehículo, se aproximó al ofendido y le disparó con un arma de fuego en la cabeza y el tórax, provocándole la muerte de manera inmediata. Uno de los proyectiles hirió a otra persona que se encontraba cerca del lugar, causándole lesiones de consideración.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios integró los elementos de prueba necesarios que permitieron identificar, detener y llevar a juicio a los responsables. Tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez determinó la culpabilidad de los acusados y dictó la sentencia condenatoria, además de ordenar la reparación del daño en favor de las víctimas.