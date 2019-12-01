Fallece hombre tras ser atropellado en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 14:30:40
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 29 de octubre 2025.- Mientras recibía atención médica en un hospital de esta ciudad portuaria, un hombre perdió la vida luego de que fuera atropellado cuando viajaba a bordo de una motocicleta, hechos registrados en la avenida Belisario Domínguez, de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Al respecto se informó que fue este miércoles que Román B. M., viajaba a bordo de su motocicleta con rumbo a su trabajo.

En un momento determinado fue arrollado por un auto compacto cuyo conductor se dio a la fuga, entre tanto el hombre fue llevado a un hospital.

Lamentablemente mientras recibía atención médica Román Perdió la vida, hechos que ya son investigados.

