Jamaica es declarada “zona catastrófica” tras paso de huracán 'Melissa'

Kingston, Jamaica, a 29 de octubre 2025.- El ministro del Gobierno Local y Desarrollo Comunitario de Jamaica, Desmond McKenzie, declaró al país como una “zona catastrófica”, por los daños ocasionados por el huracán ‘Melissa’ que tocó tierra como categoría 5.
En rueda de prensa, el gobernante detalló que entre las zonas más afectadas son Black River y Manchester, y que por ello, más de 25 mil personas se encuentran refugiadas.
Por lo anterior, las autoridades pidieron a los directores de los refugios que los mantengan abiertos, pues esperaban que lleguen más personas a los mismos por el desastre.
No obstante, el jefe de Estado rechazó dar nuevos datos de muertos, aparte de los tres que informaron el pasado 27 de octubre, porque aparentemente las autoridades no han sido notificadas con ninguna víctima.
“No estamos en ninguna posición oficial para hablar de este tema, porque no tenemos el poder de hablar de ello, pues no hemos recibido información sobre ello”, alegó McKenzie.