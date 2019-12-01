Reportan desaparición de excandidato morenista a la alcaldía de Coxquihui, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 08:32:00

Coxquihui, Veracruz, a 9 de septiembre de 2025.- La tarde del lunes 8 de septiembre, se dio a conocer la privación de la libertad de Ramón Valencia Pérez, quien fue candidato de Morena a la presidencia municipal de Coxquihui, en Veracruz.

Los hechos se registraron en la localidad de Sabaneta, donde reportaron detonaciones de arma de fuego, además de una intensa movilización de autoridades de seguridad.

De acuerdo a testimonios de vecinos de la zona, alrededor de las 14:00 horas, se escucharon detonaciones cerca del puente que cruza el río Necaxa y vieron la persecución de varios vehículos.

Al llamar al número de emergencias, para reportar los hechos, se trasladaron al lugar elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como del Ejército Mexicano.

Cuando llegaron, encontraron casquillos percutidos, rastros de sangre, además de una gorra abandonada.

Más tarde, informaron que en uno de los vehículos que estuvo durante la persecución, iba a bordo Ramón Valencia Pérez, de quien hasta el momento, se desconoce su paradero.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), a través de un comunicado oficial, indicó que se abrió una carpeta de investigación por medio de la Fiscalía Regional Tuxpan, derivado del reporte de la posible privación de la libertad de una persona en la comunidad de Sabaneta, municipio de Coxquihui.

Cabe resaltar que Valencia Pérez, fue registrado como candidato sustituto de Morena a la alcaldía de Coxquihui, después de quien su padre, Anuar Valencia, fuera asesinado el pasado 29 de abril mientras se realizaba el arranque de campaña electoral en la comunidad de El Arenal.