Reportan desaparición de 5 menores en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 14:18:57

Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a 6 de enero 2026.- La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco, reportó la desaparición de cinco adolescentes, de entre 14 y 15 años de edad, todos vistos por última vez en la Buenavista del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Por lo anterior se difundieron las fichas de búsqueda correspondientes para Alexánder Ortega Vázquez, Andy Gael Castro Rodríguez y Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández, los tres de 14 años, así como a Luis Fernando González Ramírez y Cristopher Abraham Flores Gómez, ambos de 15 años.

Según la información oficial, las desapariciones no ocurrieron el mismo día, Castro Rodríguez y González Ramírez fueron vistos por última vez el 3 de enero de 2026, mientras que Ortega Vázquez, Jaramillo Hernández y Flores Gómez desaparecieron el 4 de enero.

Además, la Comisión hizo un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a la localización de los menores y recordó que los reportes pueden realizarse de forma anónima.

Cabe mencionar que Jalisco, es el estado con mayor número de casos de personas desaparecidas con 15 mil 531, de las 132 mil 563 en todo el país, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda en México (CNB).