Detienen a otro excolaborador de García Luna; es señalado de desvío millonario de recursos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 17:00:13
Izúcar de Matamoros, Puebla, a 7 de enero de 2026.- Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR), arrestaron en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, a Eduardo “N”, exfuncionario cercano al exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. El detenido es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y delincuencia organizada, vinculados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Eduardo “N” se desempeñó como servidor público entre 2008 y agosto de 2013, periodo en el que ocupó el cargo de Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

A través de una conferencia dirigida a medios, Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, señaló que las indagatorias son llevadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Según las investigaciones, durante su gestión, el exfuncionario habría suscrito de manera irregular diversos contratos de prestación de servicios para centros federales de readaptación social, dependencias que en ese entonces estaban bajo la supervisión de Genaro García Luna.

La FGR indicó que la detención fue resultado de un trabajo conjunto con el gabinete de seguridad del Gobierno de México. Mediante labores de inteligencia, las autoridades lograron ubicar y asegurar al imputado, quien quedó a disposición del juez que emitió la orden de aprehensión correspondiente.

