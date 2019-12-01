Cifras de guerra en Michoacán: 346 detenidos, 13 mil cartuchos y cientos de armas y explosivos asegurados en menos de 2 meses; 50 tomas clandestinas, campamentos y estupefacientes también incautados

Morelia, Mich., a 7 de enero de 2026.- Michoacán vuelve a colocarse en el centro del huracán de la seguridad nacional. Como parte del llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y estatales desplegaron operativos que se presentan como “contundentes golpes” contra la delincuencia… y los números, al menos en papel, parecen de guerra.

En las acciones más recientes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades locales, detuvieron a 12 personas, aseguraron un arma de fuego y 17 cartuchos, además de 11 vehículos, e inhabilitaron una toma clandestina. Todo ello ocurrió durante patrullajes, recorridos a pie y visitas a empacadoras e industrias cítricas, sectores históricamente golpeados por extorsiones y cobro de piso, donde se presume que buscan “generar confianza” y “fortalecer la proximidad social”.

El balance acumulado es todavía más estridente. Entre el 10 de noviembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, el gobierno presume la detención de 346 personas y el aseguramiento de 163 armas. A ello se suman más de 13 mil cartuchos y 639 cargadores, así como 288 vehículos incautados que habrían sido utilizados para actividades ilícitas.

El dato más explosivo: 768 kilos de metanfetamina, acompañados por 192 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo, además de 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicaspara la fabricación de droga sintética. También se reporta el desmantelamiento de 22 campamentos y la inhabilitación de 50 tomas clandestinas, un golpe directo al huachicol y a la infraestructura criminal.

Las cifras son demoledoras y dibujan un escenario claro: Michoacán sigue siendo territorio estratégico para el crimen organizado… y también para el gobierno que asegura combatirlo.

Lo cierto es que el estado vive una ofensiva sin precedentes en papel: decomisos que huelen a laboratorio, explosivos dignos de un frente de guerra y tomas clandestinas que revelan la profundidad del huachicol. Michoacán permanece en vilo, entre la promesa oficial de paz y la sombra persistente de una violencia que se niega a desaparecer.