Morena llama a Bautista Tafolla "Entreguista" por buscar intervención de EU en asuntos locales
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 15:55:58
Morelia, Michoacán, a 7 de enero de 2026.- Jesús Mora González, líder estatal de Morena en Michoacán, lanzó críticas contra el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, calificándolo de "entreguista".

El morenista acusó al legislador de Uruapan de normalizar el "entreguismo judicial" tras justificar un viaje a Estados Unidos para contactar al gobierno norteamericano para presuntamente solicitar ayuda en las investigaciones por el asesinato del exedil Carlos Manzo.

Mora González argumentó que la acción del diputado evidencia su desconfianza en la justicia mexicana.

"Si es así, deberían de ser consecuentes. Tiene varias opciones: Una de ellas es separarse de su cargo o presentar una iniciativa para fortalecer el debido proceso, sin duda de él aportar pruebas de por qué desconfía de nuestras instituciones o quedarse a vivir en Estados Unidos si ese es su deseo", declaró el líder del partido guinda.

Agregó que sería pertinente conocer la opinión de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, sobre las acciones del legislador local Carlos Alejandro, "Ella siempre ha expresado su confianza en el gobierno... pregúntenle si está de acuerdo en la ayuda del gobierno estadounidense en lugar de confiar en autoridad mexicana", comentó en rueda de prensa Jesús Mora.

