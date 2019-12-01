Encuentran persona sin vida en la comunidad de La Trinidad, en Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 10:06:02

Tequisquiapan, Querétaro, a 22 de enero 2026.- Elementos de la Policía Municipal de Tequisquiapan, y servicios de emergencias, se movilizaron a la comunidad de La Trinidad, en el municipio de Tequisquiapan, en donde fue localizado sin vida el cuerpo de una persona, en la puerta principal de su domicilio.

Fueron vecinos de la localidad, quienes informaron a las autoridades, que al pasar al frente del inmueble, observaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, por lo que rápidamente, se acercaron las autoridades para tomar conocimiento.

Una vez en la zona, analistas de Protección Civil del municipio de San Juan del Río, confirmaron que ya no tenía signos vitales, y que aparentemente no presentaba signos de violencia.

La zona fue acordonada por policías de San Juan del Río, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.