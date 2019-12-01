Encuentran persona sin vida en la comunidad de La Trinidad, en Querétaro

Encuentran persona sin vida en la comunidad de La Trinidad, en Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 10:06:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tequisquiapan, Querétaro, a 22 de enero 2026.- Elementos de la Policía Municipal de Tequisquiapan, y servicios de emergencias, se movilizaron a la comunidad de La Trinidad, en el municipio de Tequisquiapan, en donde fue localizado sin vida el cuerpo de una persona, en la puerta principal de su domicilio.  

Fueron vecinos de la localidad, quienes informaron a las autoridades, que al pasar al frente del inmueble, observaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, por lo que rápidamente, se acercaron las autoridades para tomar conocimiento.

Una vez en la zona, analistas de Protección Civil del municipio de San Juan del Río, confirmaron que ya no tenía signos vitales, y que aparentemente no presentaba signos de violencia.

La zona fue acordonada por policías de San Juan del Río, quienes esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Encuentran persona sin vida en la comunidad de La Trinidad, en Querétaro
Incendio consume taller mecánico en la colonia Valle de Aragón de Corregidora, Querétaro
Muere motociclista en la autopista México-Querétaro 
Matan a tiros a un sujeto en la localidad de Santa Matilde en San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Reportan bloqueos carreteros en la Apatzingán-Buenavista tras captura de "El Bótox"
El Bótox: líder criminal que convirtió a su familia en una estructura delictiva de poder en Michoacán
Quién es “El Bótox”, el líder criminal que sembró extorsión y terror en Michoacán; fue recapturado tras ser puesto en libertad en el 2018
Cae “El Botox”, líder criminal, objetivo prioritario y presunto extorsionador de limoneros en Michoacán; habría asesinado a Bernardo Bravo
Comentarios