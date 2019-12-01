Reportan 4 trabajadores atrapados tras derrumbe en mina de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 11:47:47

El Rosario, Sinaloa, a 27 de marzo 2026.- Al menos cuatro trabajadores quedaron atrapados tras el derrumbe en una mina ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, informó el Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC).

Mediante un mensaje en redes sociales, la dependencia indicó que cuerpos especializados en rescate fueron desplazados a la zona serrana de la sindicatura de Cacalotán, tras el incidente que se registró la tarde del jueves 26 de marzo.

Además, se dio a conocer que la zona en la que ocurrió el derrumbe es de difícil acceso, por lo que en una primera instancia fueron trabajadores y familiares de los afectados los que llevaron a cabo las labores de rescate.

En ese sentido, el titular de PC en Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, indicó que fueron enviadas brigadas especializadas en rescate de este tipo, por lo que se espera puedan ser sacados con vida estos trabajadores.

Igualmente, mencionó que puede anticipar ninguna información y solo se conoce que la empresa ya trabaja en las labores de rescate.