Reportan 4 trabajadores atrapados tras derrumbe en mina de Sinaloa

Reportan 4 trabajadores atrapados tras derrumbe en mina de Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 11:47:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Rosario, Sinaloa, a 27 de marzo 2026.- Al menos cuatro trabajadores quedaron atrapados tras el derrumbe en una mina ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, informó el Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC).

Mediante un mensaje en redes sociales, la dependencia indicó que cuerpos especializados en rescate fueron desplazados a la zona serrana de la sindicatura de Cacalotán, tras el incidente que se registró la tarde del jueves 26 de marzo.

Además, se dio a conocer que la zona en la que ocurrió el derrumbe es de difícil acceso, por lo que en una primera instancia fueron trabajadores y familiares de los afectados los que llevaron a cabo las labores de rescate.

En ese sentido, el titular de PC en Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, indicó que fueron enviadas brigadas especializadas en rescate de este tipo, por lo que se espera puedan ser sacados con vida estos trabajadores.

Igualmente, mencionó que puede anticipar ninguna información y solo se conoce que la empresa ya trabaja en las labores de rescate.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de tentativa de violación en agravio de una mujer en Zitácuaro, Michoacán es detenido
Detienen a odontólogo que habría extorsionado a una cadena comercial en Apatzingán, Michoacán
Accidente en Morelia, Michoacán, deja un muerto y dos heridos
Reportan 4 trabajadores atrapados tras derrumbe en mina de Sinaloa
Más información de la categoria
Cae ‘La Besucona’, presunto líder delincuencial ligado a varios homicidios en CDMX
Reginaldo Sandoval aclara que el PT nunca pactó Plan B con Morena; afirma que siguen con Sheinbaum
Cae el "Comandante Galindo", líder regional de Jalisco en el Edomex
Morón firme, gana careo por la gubernatura de Michoacán: encuesta
Comentarios