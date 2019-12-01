Reporta PoEs saldo blanco en partido Gallos Blancos vs Cruz Azul 

Reporta PoEs saldo blanco en partido Gallos Blancos vs Cruz Azul 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 22:04:55
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Querétaro, Qro., 21 de abril de 2026.- A través de un comunicado de prensa, la Policía Estatal de Querétaro reportó saldo blanco durante el encuentro de Gallos Blancos vs Cruz Azul, el cual se llevó a cabo en el Estadio Corregidora.

La Policía Estatal desplegó un operativo integral con presencia policial en accesos, gradas y zonas aledañas, además de vigilancia aérea y recorridos preventivos antes, durante y después del evento al sur de la capital. 

En el documento, mencionan que el resultado fue posible gracias a la implementación del esquema de seis anillos de seguridad, así como a la coordinación constante con autoridades municipales, estatales, federales, la directiva del club y la Liga MX, lo que permitió garantizar condiciones de orden, seguridad y un ambiente armónico para todas y todos los asistentes.

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