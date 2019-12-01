Automóvil impacta unidad de la Fiscalía Regional de Justicia de Celaya, mientras atendían el reporte de una persona fallecida en la autopista Salamanca-Querétaro

Automóvil impacta unidad de la Fiscalía Regional de Justicia de Celaya, mientras atendían el reporte de una persona fallecida en la autopista Salamanca-Querétaro
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 21:59:06
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Celaya, Guanajuato, a 21 de abril de 2026.- Luego de que personal de la Fiscalía Regional de Justicia de Celaya atendiera el reporte sobre una persona tirada a un costado de la autopista Salamanca-Querétaro, protagonizaron un accidente. 

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes a la altura de la colonia Los Olivos, dónde se presume los elementos confirmaban la existencia de un cadáver de un hombre sin saber hasta el momento las causas del fallecimiento.

La unidad oficial que se encontraba en el acotamiento fue impactada por otro vehículo que tras el fuerte golpe quedó del lado del otro carril sobre la cuneta y severamente afectado de la parte del frente.

Por lo ocurrido se originó caos vehicular por varias horas afectando a los transportistas. 

Sin embargo serán las autoridades competentes, quienes den a conocer la realidad de lo ocurrido.

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