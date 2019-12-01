Por no pagar la renta: hombre sufre quemaduras durante intento de desalojo en Baja California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 14:17:01

San Quintín, Baja California, 21 de abril del 2026.- Un hombre de 27 años de edad resultó con quemaduras tras un presunto intento de desalojo en una cuartería del ejido Francisco Villa, informaron autoridades del municipio de San Quintín, Baja California.

El incidente fue reportado la noche del sábado a los servicios de emergencia, donde se alertó sobre una persona lesionada en la calle Cuarta de dicha comunidad.

Al llegar, policías encontraron al afectado con quemaduras visibles en cabeza, rostro, brazos, manos y parte de la espalda.

Según el testimonio del propio hombre, identificado como Mariano, se encontraba en el cuarto que rentaba cuando llegó un familiar de la propietaria para exigirle que desocupara el lugar por falta de pago. En ese momento, presuntamente le arrojaron el contenido de un extintor, lo que le provocó las lesiones.

Paramédicos acudieron al sitio y determinaron que requería atención médica; sin embargo, el afectado decidió no continuar con el traslado y se retiró por sus propios medios.

Autoridades no han informado sobre personas detenidas y se espera que el caso sea investigado para esclarecer lo ocurrido.