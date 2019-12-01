Ataque armado deja un hombre sin vida en la comunidad La Luz, Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 22:49:33

Celaya, Guanajuato, 21 de abril de 2026.- Elementos policíacos que realizaban su recorrido de seguridad fueron informados sobre disparos de arma de fuego en la comunidad La Luz, dejando el saldo de una persona sin vida.

Según versiones fue alrededor de las 9:00 de la noche del martes que personal policíaco realizaba su recorrido de seguridad cuando fueron informados que en la calle Vicente Rodríguez Lara entre la privada Emiliano Zapata cerca del Panteón San Pedro se habían escuchado disparos.

El aviso generó despilegue policíaco al lugar donde observaron tirado a la mitad de la calle fuera del panteón a un masculino de identidad desconocida que vestía en color negro.

A quién se le apreció visiblemente un impacto de proyectil de arma de fuego en la frente, y otros más en el cuerpo, por lo que realizaron la búsqueda de indicios localizando casquillos percutidos en el lugar

De inmediato pidieron la presencia del servicio médico llegando Cruz Roja quienes al realizar la valoración confirmaron que el masculino ya no cuenta con signos vitales por lo que se colocó la cinta amarilla solicitando la presencia de la autoridad competente.

Agentes de Investigación Criminal y Peritos adscritos a la Fiscalía Regional llevaron a cabo el trabajo de campo correspondiente y finalmente el cuerpo fue llevado a las instalaciones del Semefo donde le realizaran los efectos de ley.